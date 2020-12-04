Пугачевой понравился новый клип ДДТ о 2020 годе
Елена Арнольдова
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Певице Алле Пугачевой понравился новый клип группы ДДТ на песню «2020».
Об этом она написала в Instagram. «Спасибо ДДТ за новую песню, за отсутствие фальши, за то, что так точно передали правду жизни!» — похвалила работу она.
В клипе музыканты во главе с Юрием Шевчуком поют об изменившемся в 2020 году мире на кухне, стройке и пустыре.
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