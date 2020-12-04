Прилучный впервые после операции на лице появился на публике

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@bugevuge/Instagram

Звезда «Мажора» Павел Прилучный впервые появился на публике после операции на лице.

Он пришел на премьерный показ комедии «Комета Галлея», в которой сыграл одну из главных ролей. В Stories своего Instagram он разместил свое фото в очках и маске. «Вашего папу и тут, и там показывают», — подписал кадр он.

Прилучный был госпитализирован в одну из московских больниц 21 ноября, врачам он сказал, что упал на асфальт в Калининграде. Друг артиста рассказал, что Прилучный участвовал в драке, сам актер уточнил, что обстоятельства инцидента выясняет полиция.

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