Прилучный впервые после операции на лице появился на публике
Александра Лисица
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Звезда «Мажора» Павел Прилучный впервые появился на публике после операции на лице.
Он пришел на премьерный показ комедии «Комета Галлея», в которой сыграл одну из главных ролей. В Stories своего Instagram он разместил свое фото в очках и маске. «Вашего папу и тут, и там показывают», — подписал кадр он.
Прилучный был госпитализирован в одну из московских больниц 21 ноября, врачам он сказал, что упал на асфальт в Калининграде. Друг артиста рассказал, что Прилучный участвовал в драке, сам актер уточнил, что обстоятельства инцидента выясняет полиция.
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