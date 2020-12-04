Ледовый дворец оштрафуют, но не закроют после концерта Басты

Петербургский суд решил не закрывать Ледовый дворец после прошедшего с нарушениями концерта рэпера Басты, сообщает РИА «Новости».

Площадку оштрафуют на 480 тыс. руб. Как заключили специалисты Роспотребнадзора, посетители концерта не надевали маски, дворец не разделил потоки зрителей, а охрана позволила им вставать с мест. По словам представителей Ледового дворца, зрители встали с мест и приспустили маски только во время выхода артиста на бис.

Сольный концерт Басты прошел в Ледовом дворце Петербурга 27 ноября. Площадка вмещает в себя более 12 тыс. зрителей. Это вызвало возмущение в социальных сетях, поскольку в городе действуют ограничения, в рамках которых заполняемость зала на культурных и спортивных мероприятиях должна быть не выше 50%. После этого власти города решили закрыть Ледовый дворец.

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