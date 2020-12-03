Warner Bros. выпустит все свои фильмы 2021 года одновременно в кинотеатрах и на стриминге

Американская компания Warner Bros. в 2021 году будет выпускать свои фильмы одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max. Такое решение студии обусловлено пандемией коронавируса, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что речь идет о таких картинах как, «Матрица 4», «Отряд самоубийц: Миссия навылет», «Дюна», «Годзилла против Конга», Mortal Kombat («Смертельная битва») и еще 12 фильмах.

Издание сообщает, что через месяц после премьеры эти ленты исключат из каталога стримингового сервиса, но при этом их показ будет продолжаться в кинотеатрах.

Ранее стало известно, что в таком же формате в конце декабря текущего года состоится релиз «Чудо-женщины: 1984».

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