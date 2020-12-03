Дробыш указал на пострадавших от пандемии артистов

Продюсер Виктор Дробыш в беседе с ФАН указал на артистов, которые финансово пострадали от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

По словам Дробыша, он, певец Филипп Киркоров и продюсер Иосиф Пригожин, обязательно справятся в непростой период, однако пострадают музыканты, администраторы, сотрудники в сфере PR. «Вот им реально сейчас очень трудно. Артисты «первой категории», у которых есть подушка безопасности, могут позволить себе провести год без работы, но начинающие молодые музыканты нет», — сказал Дробыш.

Ранее на бедственное положение в пандемию жаловались продюсер Иосиф Пригожин и его супруга, певица Валерия.

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