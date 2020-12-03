В Москве экстренно госпитализирован Бари Алибасов
close
Российский продюсер Бари Алибасов экстренно госпитализирован в Москве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя артиста Вадима Горжанкина.
Известно, что 73-летнему Алибасову стало плохо вечером. «Вызвали скорую помощь, у него оказалось очень низкое давление. Его госпитализировали. Если все будет нормально, в больнице он пробудет до субботы», — уточнил Горжанкин.
Причиной внезапного ухудшения состояния продюсера могла стать передозировка средства для увеличения потенции, побочные эффекты которого включают проблемы с сердечно-сосудистой системой.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Алибасов пригрозил Шукшиной судом после допроса в СК
— Критик ответил на угрозы звезды «На-На» Левкина
— Названа дата слушания по разводу Алибасова и Федосеевой-Шукшиной