Миккельсен рассказал о том, как заменит Деппа в «Фантастических тварях»

Актер Мадс Миккельсен в беседе с EW рассказал о том, как заменит актера Джонни Деппа в роли Гриндевальда в продолжении «Фантастических тварей».

По словам Миккельсена, команда фильма все еще работает над сменой актеров. «Должен быть переход от того, что делал Джонни, к тому, что буду делать я. В то же самое время мне нужно будет сделать эту роль своей», — объяснил он.

Миккельсен уточнил, что хочет найти «несколько общих черт» с Гриндевальдом в исполнении Деппа, чтобы «персонаж не был кардинально не похож на то, как мастерски был исполнен».

Возможность сыграть в фильме актер находит интересной, но признает, что роль досталась ему при печальных обстоятельствах.

Студия Warner Bros. попросила Деппа отказаться от роли после того, как он проиграл иск к газете The Sun о публикации, в которой его обвиняли в нанесенных экс-супруге Эмбер Херд побоях.

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