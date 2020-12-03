Антон Долин объяснил свое увольнение из программы Ивана Урганта

Кинообозреватель, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин в интервью журналисту Юрию Дудю на YouTube-канале «ВДудь» назвал причину своего увольнения из программы Первого канала «Вечерний Ургант».

По словам Долина, ему не назвали причину увольнения лично, однако он считает, что ею стала рецензия на фильм «Союз спасения». «За полгода до моего ухода с «Первого канала», недобровольного ухода — я опубликовал статью про фильм «Союз спасения», — говорит Долин.

Антон Долин подчеркнул, что готовился к увольнению еще несколько лет назад, а свою долгую работу на шоу Ивана Урганта считает простой удачей.

Об уходе Долина из «Вечернего Урганта» стало известно в сентябре 2020 года.

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