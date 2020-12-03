Украинцы в 2020 году слушали русскую музыку на YouTube

Украинские меломаны в 2020 году слушали на YouTube в основном российских исполнителей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные »Google Украина».

В десятке самых популярных клипов оказались только два ролика украинских артистов — Artik & Asti и дуэт Дмитрия Монатика с Верой Брежневой.

Первое место в рейтинге 2020 года заняла песня «Краш» певицы Клавы Коки и Niletto. Кроме того, украинцам нравятся клипы Little Big, Niletto, Моргенштерна, Басты, Zivert.

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