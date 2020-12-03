Звезды K-Pop смогут получить отсрочку от армии в Южной Корее

Парламент Южной Кореи принял закон, согласно которому звезды K-Pop смогут получить отсрочку от армии. Об этом сообщает CNN.

Кроме того, под новые правила попадают другие лица, которые «преуспели в популярной культуре и искусстве».

Согласно принятому документу, музыканты и деятели культуры смогут заниматься карьерой до 30 лет. В документе сказано, что соответствующее решение будет приниматься индивидуально по каждому артисту.

До этого такая возможность предоставлялась только ведущим артистам, победителям конкурсов классической музыки и спортсменам.

По закону Южной Кореи мужчины в возрасте от 18 до 28 лет обязаны пройти службу в армии в течение 18 месяцев.

Таким образом, самый старший артист номинированной на «Грэмми» корейской группы BTS, которому в этом году исполнится 28 лет, не будет обязан уходить в армию уже в 2020 году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Новый клип BTS за четыре дня посмотрели больше 170 млн раз

— Корейская поп-группа BTS взяла главный приз MTV European Music Awards