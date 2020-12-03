Онищенко поддержал Басту после его концерта в Ледовом дворце

Бывший санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал скандал с выступление рэпера Басты (Василий Вакуленко) в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По его словам, возлагать вину за произошедшее следует не на музыканта, а на тех, кто принимал решение о проведении мероприятия.

«Если бы исполнителю, как бы он этого ни желал, не дали возможность проводить концерт, его выступление не состоялось бы», — подчеркнул Онищенко.

Кроме того, он отметил, что безответственность проявили и зрители, которые пришли на масштабное мероприятие. Депутат добавил, что в сложившейся эпидемиологической ситуации не должны действовать оправдания «нельзя, но если очень хочется, то можно».

Онищенко подчеркнул, что прошедшее мероприятие является «убийством», поскольку на концерте, скорее всего, присутствовали зараженные, а после нахождения в одном помещении с ними другие зрители принесли COVID-19 домой.

Сольный концерт Басты прошел в Ледовом дворце Петербурга 27 ноября. Площадка вмещает в себя более 12 тыс. зрителей. Это вызвало возмущение в социальных сетях, поскольку в городе действуют ограничения, в рамках которых заполняемость зала на культурных и спортивных мероприятиях должна быть не выше 50%. После этого власти города решили закрыть Ледовый дворец.

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