Филипп Киркоров отметил день рождения дочери, несмотря на COVID-19

Певец Филипп Киркоров отпраздновал день рождения дочери Аллы-Виктории, которой исполнилось девять лет. Фотографии и видео с празднования он разместил в своем Instagram.

На мероприятии присутствовало множество звезд, в том числе певица Ольга Бузова со своим возлюбленным Давой (Давид Манукян), певец Сергей Лазарев, певица Ани Лорак, телеведущий Андрей Малахов и другие.

На снимках видно, что никто из приглашенных гостей не надел маску или другие средства индивидуальной защиты.

Певец в ходе мероприятия заявил, что коронавируса не стоит бояться.

«Этот вирус никому не страшен, если у нас такая защита есть. Это наша любовь, наши отношения. И, поверьте, здесь сегодня немного вас. Но вы мне самые дорогие люди», — сказал Киркоров.

Кроме того, на праздновании присутствовал 88-летний отец музыканта Бедрос Киркоров.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Киркоров вернулся в Россию после сообщений о госпитализации отца

— Киркоров возмутился оценками Бузовой в «Ледниковом периоде»

— Киркоров отреагировал на проигрыш российской участницы «Детского Евровидения»