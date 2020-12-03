Умер сыгравший в «Безумном Максе» Хью Кияс-Берн

Режиссер и сценарист Тед Гейган сообщил в своем Twitter о смерти актера Хью Кияс-Берна на 74 году жизни.

Причина смерти актера не называется.

Актер известен своими ролями в картинах «Безумный Макс» в 1979 году в качестве Потрошителя и «Безумный Макс: дорога ярости» в 2015 году в роли Бессмертного Джо.

Кроме того, на его счету свыше 30 ролей, в том числе и театральных постановках Королевской шекспировской труппы: «Балкон», «Как вам это понравится», «Гамлет» и «Король Лир».

По словам режиссера, Кияс-Берн выступал за борьбу с проблемами окружающей среды, его также волновали гуманитарные вопросы.