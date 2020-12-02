Главе комитета по культуре Петербурга вынесен выговор за концерт Басты

Председатель Комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко получил выговор после концерта рэпера Басты в Ледовом дворце, сообщает портал 78.ru.

Чиновника наказали за «ненадлежащую координацию деятельности организаций культуры в части обеспечения соблюдения мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции».

Сольный концерт Басты прошел в Ледовом дворце Петербурга 27 ноября при полном зале. Площадка вмещает в себя более 12 тыс. зрителей.

Это вызвало возмущение в социальных сетях, поскольку в городе действуют ограничения, в рамках которых заполняемость зала на культурных и спортивных мероприятиях должна быть не выше 50%.

После этого власти города решили закрыть Ледовый дворец.

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