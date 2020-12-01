Разин назвал кощунством выступление Басты в Ледовом дворце Петербурга

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин раскритиковал рэпера Басту за концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.

«Баста продал билеты и положил деньги в карман на фоне других голодающих артистов. Я считаю, что это кощунство», — заявил Разин в беседе с «Собеседником».

По его словам, артисты должны быть с народом и сопереживать смертям, а также показывать людям пример в вопросах соблюдения мер по коронавирусу.

Сольный концерт Басты прошел в Ледовом дворце Петербурга 27 ноября при полном зале. Площадка вмещает в себя более 12 тыс. зрителей.

Это вызвало возмущение в социальных сетях, поскольку в городе действуют ограничения, в рамках которых заполняемость зала на культурных и спортивных мероприятиях должна быть не выше 50%.

После этого все концерты в Ледовом дворце были отменены, однако директор площадки подчеркнул, что такое решение «никак не связано» с прошедшим мероприятием.

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