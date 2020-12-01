Роспотребнадзор рассказал о нарушениях на концерте Басты

Роспотребнадзор рассказал в поданных в суд материалах о нарушениях, зафиксированных на концерте рэпера Басты в Санкт-Петербурге.

В частности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города, в материалах указано, что зрители не пользовались масками и не соблюдали социальную дистанцию. Таким образом, не соблюдались меры по недопущению распространения новых случаев коронавирусной инфекции.

Сольный концерт Басты прошел в Ледовом дворце Петербурга 27 ноября при полном зале. Площадка вмещает в себя более 12 тыс. зрителей. Это вызвало возмущение в социальных сетях, поскольку в городе действуют ограничения, в рамках которых заполняемость зала на культурных и спортивных мероприятиях должна быть не выше 50%. После этого все концерты в Ледовом дворце были отменены, однако директор площадки подчеркнул, что такое решение «никак не связано» с прошедшим мероприятием.

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