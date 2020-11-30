Губерниев может заменить погибшего Колтового на шоу с Кудрявцевой

Телеведущий Дмитрий Губерниев может заменить погибшего шоумена Александра Колтового на шоу «Звезды сошлись» с Лерой Кудрявцевой, сообщает сайт kp.ru.

Сейчас, по информации издания, телеканал НТВ проводит экстренный кастинг, в котором принял участие 46-летний Губерниев. Пользователи соцсетей, в свою очередь, рекомендуют пригласить на роль ведущего 37-летнего поп-исполнителя Прохора Шаляпина, регулярно появляющегося на различных телешоу в качестве гостя.

41-летний ведущий ток-шоу «ДНК» и соведущий шоу «Звезды сошлись» Александр Колтовой погиб при крушении самолета в Подмосковье 7 ноября. Вместе с ним на борту, по данным СМИ, была женщина — 33-летняя Наталья Климова.

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