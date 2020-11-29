Украинская актриса жестко раскритиковала политику Киева в Донбассе

Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова заявила, что за последние полтора года Киев полностью дискредитировал себя своими действиями в Донбассе и «разношерстными заявлениями». Об этом она сказала в эфире телеканала «Наш».

Так артистка высказалась насчет планов Минреинтеграции Украины о планах провести декоммунизацию в Донбассе после возвращения региона под контроль Киева.

Егорова выразила мнение, что за 30 лет своей независимости Украина превратилось в государство-мутант, который «пожирает» собственных людей. Она сказала, что имеет в виду погибших во время боевых действий в Донбассе, а также мирных жителей, которые лишены нормальной жизни. Актриса также считает, что президент Украины Владимир Зеленский назначил непрофессионалов на государственные посты, и это приобрело «катастрофические очертания».

«Уже есть целые поколения детей, которые пошли в школу и не знают, что такое жить в мире», — сказала Егорова.

По ее словам, жители русскоязычных регионов Украины недовольны многими действиями властей. Речь идет о закрытии русскоязычных школ, переписывании учебников, новой интерпретации исторических фактов, уточнила актриса.

Егорова отметила, что жители Донбасса уже не хотят «ни в какую Украину».