Дэвид Линч снимет сериал для Netflix

https://www.productionweekly.com/production-weekly-issue-1216-thursday-october-15-2020-191-listings-43-pages/?hilite=%27lunch%27иссер Дэвид Линч создаст для стримингового сервиса Netflix телесериал. Об этом сообщает издание ProductionWeekly.

Детали проекта не разглашаются. Ему присвоено рабочее название «Глициния» (Wisteria). Это род цветущих в субтропиках лиловых лиан.

Производство сериала должно начаться в мае 2021 года, его будут снимать в студии Calver, которая использовалась для ряда сцен из «Твин Пикса». Линч выступает сценаристом и режиссером сериала.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Джеймс Бонд на хайпе: Билли Айлиш споет об агенте 007

— Смерть, забвение и Духовны: что стало со звездами «Твин Пикса»

— Червь-суперзвезда и Тимоти Шаламе: реакции фанатов на трейлер «Дюны»