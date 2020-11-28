Заболевший коронавирусом Александр Ширвиндт пожаловался на вялость
Антон Демидов
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Актер Александр Ширвиндт, который ранее заболел коронавирусом нового типа, 28 ноября сообщил изданию Starhit, что испытывает вялость и слабость.
«Прокручивает немножко, вялость присутствует, но я надеюсь, что где-то к понедельнику мне полегчает», — рассказал Ширвиндт.
Артист также выразил надежду, что он сможет выписаться из больницы через три дня.
Ранее стало известно, что 86-летний Ширвиндт госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19 вместе с супругой. У его жены заболевание протекает бессимптомно.
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