Заболевший коронавирусом Александр Ширвиндт пожаловался на вялость

Актер Александр Ширвиндт, который ранее заболел коронавирусом нового типа, 28 ноября сообщил изданию Starhit, что испытывает вялость и слабость.

«Прокручивает немножко, вялость присутствует, но я надеюсь, что где-то к понедельнику мне полегчает», — рассказал Ширвиндт.

Артист также выразил надежду, что он сможет выписаться из больницы через три дня.

Ранее стало известно, что 86-летний Ширвиндт госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19 вместе с супругой. У его жены заболевание протекает бессимптомно.

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