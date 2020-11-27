Россияне назвали Лили Поттер главной мамой в кино и литературе

Маму Гарри Поттера россияне назвали главной мамой в литературе и кино, сообщает книжный сервис «ЛитРес» со ссылкой на проведенный совместно с сервисом Amediateka опрос.

Лили Поттер, пожертвовавшая жизнью ради сына, набрала во время опроса 36,5%. На втором месте оказалась строгая мама Дяди Федора из произведений Эдуарда Успенского, ей голос отдали 29,3% респондентов.

Третье место досталось еще одной маме из книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере — Молли Уизли (26%).

Лили Поттер также лидирует среди мам в кино — ей предпочтение отдали 41% опрошенных. На втором месте среди киномам оказалась Дейенерис Таргариен из сериала «Игра Престолов», на третьем — усыновившая мамонтенка слониха из советского мультфильма «Мама для мамонтенка».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Маяковский возглавил рейтинг самых стильных писателей

— NYT составила список 25 лучших актеров XXI века

— Кинокритика удивил возглавивший топ актеров XXI века Дензел Вашингтон