Михаила Ефремова переводят в колонию
Александра Лисица
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Актера Михаила Ефремова переводят в ИК-4 в Алексеевку, передает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник.
Перевод в колонию стал возможен в связи с тем, что карантин Ефремова в белгородском СИЗО закончился.
22 октября Мосгорсуд смягчил Ефремову приговор по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет.
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