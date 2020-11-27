Михаила Ефремова переводят в колонию

Актера Михаила Ефремова переводят в ИК-4 в Алексеевку, передает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник.

Перевод в колонию стал возможен в связи с тем, что карантин Ефремова в белгородском СИЗО закончился.

22 октября Мосгорсуд смягчил Ефремову приговор по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет.

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