Названа дата слушания по разводу Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

Слушание о разводе Бари Алибасова с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной назначено на 10 декабря, передает ФАН со ссылкой на представителя продюсера Вадима Горжанкина.

По словам Горжанкина, Алибасов не против развода. Поскольку у пары нет общих детей и совместно нажитого имущества, иск будет рассматривать мировой судья по месту жительства продюсера — в Москве в судебном участке мирового судьи №418 на улице Пресненский Вал.

Ранее актриса обратилась к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой защитить ее от действий Алибасова и его помощника Сергея Моцаря, на которого продюсер переписывал квартиру Федосеевой-Шукшиной, подаренную ему актрисой.

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов поженились 20 ноября 2018 года. В октябре Троицкий районный суд Москвы признал недействительным договор дарения, вернув жилье Федосеевой-Шукшиной, на что Алибасов ответил апелляционной жалобой. Федосеева-Шукшина подала на развод. Сейчас Алибасов утверждает, что новая молодая возлюбленная вскоре родит ему ребенка.

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