Режиссер «Гарри Поттера» рассказал о своем страхе на съемках

Режиссер картин «Гарри Поттер и философский камень» и «Гарри Поттер и тайная комната» Крис Коламбус в беседе с Collider рассказал о своем страхе во время съемок первого из фильмов.

Он признался, что на него давила ответственность и он постоянно думал, что его уволят, однако не показывал этого команде. «Я знал, что если не справлюсь с этой задачей, это конец. Просто нельзя было угробить эту книгу. Я приходил на площадку каждый день с «туннельным зрением» — не думал о мире снаружи. И это было проще 19 лет назад до царствования интернета», — сказал он.

Успокоился режиссер только после тестового просмотра фильма, который понравился и детям, и взрослым.

Фильм «Гарри Поттер и философский камень» вышел в 2002 году.

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