Вымогательница хотела закрыть кредит на деньги Тарзана

Одна из вымогательниц, требовавших у шоумена Сергея «Тарзана» Глушко 2 млн руб. в обмен на компрометирующее его видео, хотела закрыть на деньги артиста кредит.

В 2012 году Антонина С. взяла в банке кредит на 500 тыс. руб. до 2017 года под ставку в 29,31% годовых. К 2016 году ее задолженность составляла 981 тыс. руб., уточняет сайт kp.ru. После суда долг 49-летней женщины составил 1,5 млн руб.

Мотивы 21-летней студентки Екатерины К. пока неизвестны.

Женщины были задержаны 25 ноября.

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