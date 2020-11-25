Авторы «Ведьмака» опубликовали рождественский ролик о Геральте

Авторы фантастического сериала «Ведьмак» опубликовали в Twitter рождественский ролик.

По сюжету ролика, персонажи сериала пытаются убедить главного героя Геральта из Ривии не бояться Рождества.

По сюжету второго сезона «Ведьмака», главный герой Геральт и Цири отправляются в крепость, где ведьмак учит девушку искусству боя. Много внимания в сериале будет уделено травме Геральта, не дающей ему спокойно жить.

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