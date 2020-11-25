В Театре сатиры рассказали о состоянии заразившегося COVID-19 Ширвиндта

Директор Театра сатиры Мамед Агаев рассказал, что коронавирусом заразился не только актер Александр Ширвиндт, но и его жена, передает РИА «Новости».

Агаев рассказал, что Ширвиндт попал в больницу в понедельник, 23 ноября.

Актер и его супруга заболели коронавирусом, это все в легкой форме, уточнил Агаев.

Ранее стало известно, что Ширвиндта госпитализировали в городскую клиническую больницу № 52 в Москве для лечения COVID-19. 86-летний артист находится в отделении реаниматологии.

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