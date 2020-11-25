Друг Прилучного рассказал подробности об избиении актера

Друг актера Павла Прилучного, бизнесмен из Калининграда Илья Васильев в интервью сайту kp.ru раскрыл подробности инцидента, в результате которого актер получил травмы и был госпитализирован.

Предприниматель сообщил, что он разговаривал с артистом перед операцией. По словам Васильева, в одном из клубов Калининграда произошла драка.

«Павел получил телесные повреждения. На мой взгляд, повреждения тяжкие, но в этом будет разбираться полиция. Я думаю, что, увидев на утро после происшествия результат на своем лице, Павел решил незамедлительно обратиться к своим лечащим врачам в Москве, поэтому оперативно поехал в столицу», — сказал Васильев.

Ранее СМИ сообщили о том, что звезда сериала «Мажор» Прилучный получил травмы в Калининграде, а к медикам обратился уже в Москве, заявив, что ударился головой при падении. Позже актер рассказал, что он восстанавливается после операции.

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