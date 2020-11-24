Агутин не получил ни одной из пяти номинаций на «Грэмми»

Певец Леонид Агутин не вошел в число номинантов на «Грэмми», пишет РИА «Новости» со ссылкой на организаторов.

Ранее Агутин заявил, что его совместный альбом с гитаристом Ал Ди Меолой Lа Vida Cosmopolita вошел в лонг-лист премии в номинациях «Лучший альбом» и «Лучший латинский поп-альбом». В финальном списке ни в одной из категорий его не оказалось.

Также ожидалось, что в категории «Лучшая аранжировка» и «Лучший дуэт» попадет песня Агутина Just A Rainy Day. Клип на композицию Funcky Cha тоже не вошел в категорию «Лучшее видео».

«Грэмми» учреждена Академией звукозаписи США. Премия вручается в 84 категориях и считается одной из самых престижных музыкальных наград. 63-я церемония пройдет 31 января 2021 года.

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