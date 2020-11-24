Калининградская полиция занялась инцидентом с избиением Прилучного

Актер Павел Прилучный подал заявление после избиения в клубе Калининграда, им занимается местная полиция. Об этом сообщает «Интерфакс».

Друг актера, калининградский бизнесмен Илья Васильев отметил, что уже прошел допрос следователями из уголовного розыска. При этом он добавил, что лично не присутствовал во время произошедшего инцидента.

Предприниматель уточнил, что держит связь с актером. По его словам, Прилучный настроен оптимистично и готов вернуться к съемкам фильма в Калининград через две недели.

Ранее СМИ сообщили о том, что звезда сериала «Мажор» Прилучный получил травмы в Калининграде, а к медикам обратился уже в Москве, заявив, что ударился головой при падении.

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