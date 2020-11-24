Певица Наташа Королева опровергла слухи о судебной тяжбе с мэрией Москвы.

У себя в Instagram она назвала сообщения об этом «фейком». «Вранье, ложь, фейк», — написала она в Stories, приложив скриншот одной из публикаций о суде.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что помещение на Мосфильмовской улице, где по бумагам находится «музыкальный театр» Королевой, якобы требуют признать самостроем. Сейчас по этому адресу работает салон красоты, которым ранее управляла сама Королева. Утверждалось, что департамент городского имущества хочет вернуть городу помещение Королевой и подземный этаж здания.

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