Крис Пратт попросил Криса Хемсворта сократить тренировки и поправиться

Актер Крис Пратт попросил своего коллегу по фильму «Тор: Любовь и гром» Криса Хемсворта сократить тренировки и поправиться.

Так он отреагировал на новую фотографию в Instagram Хемсворта, на которой мускулистый Хемсворт переворачивает гигантское колесо. В подписи к фото Хемсворт пошутил, что балует себя пончиком. «Мне тренер только что сказал — ему нужно, чтобы ты прекратил тренироваться. Мы будем в одном фильме и он не хочет, чтобы я стоял рядом с тобой, пока ты так выглядишь», – написал Пратт, добавив, что Хемсворту нужно срочно набрать 11 килограммов.

Премьера супергеройского фильма «Тор: Любовь и гром» запланирована на февраль 2022 года.

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