СМИ сообщили подробности о госпитализации Прилучного в Москве
Анна Светлова
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Актер Павел Прилучный госпитализирован в московскую городскую клиническую больницу номер 1 имени Н.И. Пирогова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя медучреждения.
«Пациент лежит в многопрофильном отделении», — уточнил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что Прилучный получил травму головы в Калининграде и по возвращении в столицу попал в больницу.
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