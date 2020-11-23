СМИ сообщили подробности о госпитализации Прилучного в Москве

Актер Павел Прилучный госпитализирован в московскую городскую клиническую больницу номер 1 имени Н.И. Пирогова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя медучреждения.

«Пациент лежит в многопрофильном отделении», — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Прилучный получил травму головы в Калининграде и по возвращении в столицу попал в больницу.

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