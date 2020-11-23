СМИ: Павла Прилучного избили в Москве
Актер Павел Прилучный был избит в Москве, затем его госпитализировали в одну из столичных больниц.
Об этом сообщают телеканалы РЕН ТВ, «360» и «Пятый канал».
По данным РЕН ТВ, Прилучный пришел в медицинское учреждение с травмами головы. По его он ударился головой ударился при падении. По информации канала, 21 ноября актер находился в Калининграде, а затем вернулся в столицу и обратился к врачам.
Источник телеканала «360» сообщает, что актер был сильно избит и сейчас находится в платном отделении травматологии. Собеседник телеканала сообщил, что Прилучный получил перелом костей лицевого скелета, а также ссадины и ушибы головы. Предположительно, госпитализация продлится две недели.
По информации «Пятого Канала», алкоголь в анализах актера не обнаружен. На момент обращения в больницу Прилучный был трезв.
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