Пашаев прокомментировал дело о лжесвидетельстве в ходе суда над Ефремовым

Экс-адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного по делу о смертельном ДТП, Эльман Пашаев заявил, что предупреждал об ответственности свидетелей по делу в случае дачи ложных показаний. Об этом сообщает телеканал «360».

«Я им честно сказал, когда мы их вызывали: «Ребята, не дай бог, если вас там не было, не надо ничего говорить». Они даже показывали детали, где что было», — сказал Пашаев.

Он добавил, что после суда не был с ними в контакте.

Пашаев уточнил, что свидетелей защиты было двое, а не трое.

Как сообщалось, полиция проверит экс-адвоката Эльмана Пашаева на подстрекательство к даче ложных показаний в суде по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

22 октября Мосгорсуд смягчил Ефремову приговор по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет. Сейчас Ефремов ожидает доставки в колонию ИК-4 в Белгородской области.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пашаев пожалел Добровинского после лишения его статуса адвоката

— Полиция проверит экс-адвоката Ефремова на причастность к даче ложных показаний

— Представитель потерпевших по делу Ефремова: Пашаев оплатил показания свидетелей