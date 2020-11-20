Суд не будет рассматривать иск сына Цоя к студии Учителя

Суд не стал рассматривать иск сына музыканта Виктора Цоя к студии режиссера Алексея Учителя, сообщает РИА «Новости».

До этого Александр Цой через суд требовал удалить изображение отца из фильма Учителя «Цой». Учитель был уверен, что никаких законов авторы фильма не нарушали. «Образ Виктора Цоя принадлежит всем, в фильме он появляется только в документальных кадрах, снятых нами более 30 лет назад», — говорил Учитель, добавляя, что вышедшую в прокат картину менять не собирается.

Российская премьера художественного фильма «Цой», действие которого разворачивается в вымышленных обстоятельствах после смерти артиста, состоялась 12 ноября.

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