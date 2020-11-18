Прощание с Виктюком пройдет 20 ноября в его театре

Прощание с народным артистом России Романом Виктюком будет проходить 20 ноября в его театре, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-атташе учреждения.

Гражданская панихида пройдет в открытом формате. Ранее сообщалось, что похоронить Виктюка родные планируют на Украине.

Роман Виктюк скончался в Москве 17 ноября в возрасте 84 лет. У него была диагностирована коронавирусная инфекция, причиной смерти стала тромбоэмболия.

За свою карьеру режиссер поставил более 250 спектаклей в театрах России и мира. В 1988 году в «Сатириконе» он представил свой легендарный спектакль «Служанки», в котором все роли были отданы мужчинам. Знаменитый театр Романа Виктюка был открыт в 1996 году, но фактически он начал работу несколькими годами ранее.

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