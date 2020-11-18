Рэперу Лилу Уэйну предъявили обвинения в хранении оружия

Американскому рэперу Лил Уэйну были предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия. Это сделал прокурор в южном округе американского штата Флорида, сообщает портал TMZ.

Известно, что в 2009 году хип-хоп-исполнитель уже был осужден за незаконное хранение оружия. Осужденным по такой статье запрещается в будущем иметь оружие. Лил Уэйну грозит до десяти лет тюремного заключения.

«Обвинение было предъявлено, поскольку он был осужден за тяжкое преступление в прошлом, ему запрещено владеть огнестрельным оружием», — приводит портал слова адвоката репера Говарда Сребника.

Суд над музыкантом состоится в декабре.

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