Рэперу Лилу Уэйну предъявили обвинения в хранении оружия
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Американскому рэперу Лил Уэйну были предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия. Это сделал прокурор в южном округе американского штата Флорида, сообщает портал TMZ.
Известно, что в 2009 году хип-хоп-исполнитель уже был осужден за незаконное хранение оружия. Осужденным по такой статье запрещается в будущем иметь оружие. Лил Уэйну грозит до десяти лет тюремного заключения.
«Обвинение было предъявлено, поскольку он был осужден за тяжкое преступление в прошлом, ему запрещено владеть огнестрельным оружием», — приводит портал слова адвоката репера Говарда Сребника.
Суд над музыкантом состоится в декабре.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— От Тупака до убийцы Джона Леннона: кто сидел в тюрьме «Райкерс»