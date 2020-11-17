Светлаков выписался из больницы после COVID-19
Максимс Краюшкинс
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Шоумен и телеведущий Сергей Светлаков сообщил у себя в Instagram, что выписался из больницы, куда его госпитализировали с коронавирусом.
«Я дома. Всем здоровья и не унывать!» - написал шоумен в Instagram.
Ранее Светлаков подтвердил, что заразился коронавирусом и был госпитализирован в одну из больниц.
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