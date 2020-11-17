Телеведущий Дмитрий Хрусталев впервые после госпитализации появился в эфире Первого канала, чтобы поблагодарить переживавших за него зрителей.

Он пожелал россиянам здоровья и порекомендовал не попадать в больницы. «Ешьте, высыпайтесь, не переутомляйтесь», — цитирует Хрусталева РИА «Новости». В ближайшее время шоумен будет проходить медицинские обследования, а в свободные часы — вязать.

Ранее стало известно, что шоумен находится в тяжелом состоянии в больнице в Сестрорецке. Сообщалось, что Хрусталева вводили в искусственную кому. По предварительным сведениям, у телеведущего интоксикация. Позже менеджер шоумена Анна Тригуб рассказала, что его вывели из комы. После выписки Хрусталев объяснил, что критическое состояние было вызвано диетами, физическими нагрузками и переутомлением.

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