Дрессировщика Аскольда Запашного экстренно госпитализировали
Бернст Ю.
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Художественного руководителя Большого московского цирка, народного артиста России Аскольда Запашного госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу цирка.
Там рассказали, что артисту стало плохо около 22.00 16 ноября.
Сейчас он находится в Первой Градской больнице в Москве.
Других подробностей в цирке не привели.
Телеканал «360» со ссылкой на источник сообщил, что дрессировщик попал в больницу с болями в груди и пониженной температурой.
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