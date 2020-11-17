Дрессировщика Аскольда Запашного экстренно госпитализировали

Художественного руководителя Большого московского цирка, народного артиста России Аскольда Запашного госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу цирка.

Там рассказали, что артисту стало плохо около 22.00 16 ноября.

Сейчас он находится в Первой Градской больнице в Москве.

Других подробностей в цирке не привели.

Телеканал «360» со ссылкой на источник сообщил, что дрессировщик попал в больницу с болями в груди и пониженной температурой.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Аскольд Запашный госпитализирован после падения с водных лыж‍

— Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве

— Аскольд Запашный рассказал об угрозах из-за конфликта брата с фанатами