Сын Цоя подал иск к студии Учителя и кинопрокатчиков фильма «Цой»

Пресненский суд Москвы зарегистрировал иск Александра Цоя — сына лидера группы «Кино» Виктора Цоя, к студии режиссера Алексея Учителя и кинопрокатчиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд зарегистрировал иск о защите прав гражданина на изображение от Цоя А. В. к ООО «КАРОПРОКАТ», ООО «СППР», ООО ТПО «РОК», — рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что решение о принятии иска к рассмотрению пока не вынесено, дата слушаний не назначена.

1 сентября до выхода фильма в прокат Александр Цой опубликовал в соцсетях копию письма на имя президента России Владимира Путина, где он от лица наследников музыканта публично высказал позицию о картине. В частности, он заявил, что наследники считают картину «порочащей доброе имя Виктора Цоя и его близких» и ранее неоднократно высказывали свои возражения против содержания рабочих материалов фильма режиссеру. В письме также высказана просьба об организации проверки по обстоятельствам, изложенным в документе.

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