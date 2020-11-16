Канье Уэст появился на публике в штанах с русской надписью

Американский рэпер Канье Уэст появился на публике в черных спортивных штанах с надписью «Чемпионат мира». Об этом пишет The Sun.

Певец также был одет в синюю толстовку и бомбер цвета хаки. Брюки относятся к коллаборации Gosha Rubchinskiy x adidas, приуроченной к Чемпионату мира по футболу 2018.

Музыкант вышел из машины около своей звукозаписывающей студии в Лос-Анджелесе вместе с охранниками и коллегами.

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