Канье Уэст появился на публике в штанах с русской надписью
Карина Казанцева
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Американский рэпер Канье Уэст появился на публике в черных спортивных штанах с надписью «Чемпионат мира». Об этом пишет The Sun.
Певец также был одет в синюю толстовку и бомбер цвета хаки. Брюки относятся к коллаборации Gosha Rubchinskiy x adidas, приуроченной к Чемпионату мира по футболу 2018.
Музыкант вышел из машины около своей звукозаписывающей студии в Лос-Анджелесе вместе с охранниками и коллегами.
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