Приемный сын Джигарханяна заметил «ужасное совпадение» в смерти актера

Приемный сын народного артиста СССР Армена Джигарханяна Степан рассказал об «ужасном совпадении» в смерти актера. Об этом сообщает sobesednik.ru.

«Трагическая новость о том, что отца не стало, застала меня за рулем в Лас-Вегасе. Армен Борисович ушел 14-го ноября, в Америке еще была пятница, 13-е… Такое вот ужасное совпадение», — рассказал Степан.

Он также отметил, что сделает все возможное, чтобы приехать в Москву, однако опасается, что из-за проблем с авиасообщением на фоне пандемии коронавируса не успеет на похороны.

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на 14 ноября в возрасте 85 лет. По предварительным данным, смерть наступила из-за болезни почек и отека организма на фоне других хронических заболеваний, рассказал источник из окружения актера. Официально причина смерти не сообщалась.

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