Менеджер Хрусталева рассказала о его состоянии после вывода из комы
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Менеджер телеведущего Дмитрия Хрусталева Анна Тригуб сообщила, что шоумен чувствует себя нормально, передает РИА «Новости».
Она отметила, что «все страшное» у телеведущего уже «позади».
«Дима в порядке и благодарит всех, кто переживал за его жизнь и здоровье, и всех, кто поддерживал родных и близких!» — сказала Тригуб.
Ранее стало известно, что шоумен находится в тяжелом состоянии в больнице в Сестрорецке. Сообщалось, что Хрусталева вводили в искусственную кому. По предварительным сведениям, у телеведущего интоксикация. Позже менеджер шоумена Анна Тригуб рассказала, что его вывели из комы.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— ИВЛ, кома, коронавирус: что пишут о состоянии Хрусталева
— Mash: Дмитрия Хрусталева ввели в искусственную кому