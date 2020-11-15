Менеджер Хрусталева рассказала о его состоянии после вывода из комы

Менеджер телеведущего Дмитрия Хрусталева Анна Тригуб сообщила, что шоумен чувствует себя нормально, передает РИА «Новости».

Она отметила, что «все страшное» у телеведущего уже «позади».

«Дима в порядке и благодарит всех, кто переживал за его жизнь и здоровье, и всех, кто поддерживал родных и близких!» — сказала Тригуб.

Ранее стало известно, что шоумен находится в тяжелом состоянии в больнице в Сестрорецке. Сообщалось, что Хрусталева вводили в искусственную кому. По предварительным сведениям, у телеведущего интоксикация. Позже менеджер шоумена Анна Тригуб рассказала, что его вывели из комы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ИВЛ, кома, коронавирус: что пишут о состоянии Хрусталева

— Mash: Дмитрия Хрусталева ввели в искусственную кому

— Телеведущего Дмитрия Хрусталева вывели из комы