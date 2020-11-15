Меладзе объяснил свой призыв к артистам бойкотировать новогодние съемки
Певец Валерий Меладзе объяснил свой призыв к артистам бойкотировать новогодние развлекательные программы.
«Я не призываю ни к какому бойкоту, я всего лишь гипотетически предположил ситуацию, каково бы было, если бы не было в новогоднюю ночь «огоньков» и других развлекательных программ», — заявил артист «МК».
Он добавил, что такой шаг расстроил бы телезрителей, однако привлек бы внимание общества к проблеме его коллег.
Меладзе отметил, что его уже приглашали принять участие в съемках новогодних программ, однако он еще не принял для себя решения.
Из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений артисты понесли серьезные финансовые убытки. Меладзе обратился к артистам с просьбой не сниматься в новогодних эфирах. По его мнению, в таком случае «кто-то, может, и заметит» отрасль, где заняты десятки тысяч людей, лишенных работы в течение месяцев.
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