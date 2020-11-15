Друг Джигарханяна раскрыл обстоятельства смерти артиста
Близкий приятель народного артиста СССР Армена Джигарханяна Артур Согоманян в интервью изданию МК заявил, что актер попал в больницу в середине октября с тяжелым набором различных заболеваний.
Так, он рассказал, что последний разговор с Джигарханяном у него состоялся за несколько дней до смерти актера.
«У него был такой букет заболеваний, он, бедный, сильно мучился, живого органа у него не было, и это никакое не преувеличение», — сказал Согоманян.
Он добавил, врачи прикладывали все силы, чтобы помочь артисту, но за три дня до смерти у него отказали почки.
«В последнее время он говорил медсестре: «Очень хочется пожить». <…> Врач мне рассказал, что в последние дни у него как будто случилось просветление. Он позвал главврача и прямо спросил: «Скажи честно, сколько мне осталось?», — добавил друг актера.
Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на 14 ноября в возрасте 85 лет. По предварительным данным, смерть наступила из-за болезни почек и отека организма на фоне других хронических заболеваний, рассказал источник из окружения актера. Официально причина смерти не сообщалась.
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