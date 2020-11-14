Горбачев оценил вклад Джигарханяна в культуру

Экс-президент СССР Михаил Горбачев отметил колоссальную работоспособность Армена Джигарханяна и назвал его «общим культурным достоянием», говорится в сообщении на сайте Горбачев-Фонда.

«Ушел из жизни Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и деятель театра. Он принадлежал к плеяде звезд актерского искусства второй половины ХХ века и начала нынешнего столетия», — отметил Горбачев.

По его словам, они были большими друзьями, хотя последнее время встречались редко.

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на 14 ноября в возрасте 85 лет. По предварительным данным, смерть наступила из-за болезни почек и отека организма на фоне других хронических заболеваний, рассказал источник из окружения актера. Официально причина смерти не сообщалась.

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