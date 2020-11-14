Лещенко дополнил идею Меладзе бойкотировать новогодние съемки требованием гонораров

Певец Лев Лещенко заявил, что бойкотировать съемки в новогодних программах из-за новых ограничений по коронавирусу отчасти правильно, но это не выход. Как сообщает телеканал «360», Левченко считает, что лучше запросить на телевидении гонорар за работу.

Ранее певец Валерий Меладзе обратился к артистам с просьбой не сниматься в новогодних эфирах. По его мнению, в таком случае «кто-то, может, и заметит» отрасль, где заняты десятки тысяч людей, лишенных работы в течение месяцев.

«Отчасти Валера Меладзе прав. Может, не надо так ставить вопрос, может быть, есть смысл поставить вопрос по-другому, что если телевизионные съемки проходят, так люди должны за это получать просто какие-то гонорары, вот и все. Это естественный такой рабочий момент, из которого не нужно делать никакого скандала», — заявил Лещенко.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 53 млн заболевших, 37 млн выздоровели, больше 1,3 млн человек скончались. В России выявили уже 1,8 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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