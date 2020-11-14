Ургант подтвердил госпитализацию Хрусталева

Шоумен Иван Ургант подтвердил, что телеведущий Дмитрий Хрусталев был госпитализирован в реанимацию из-за COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

«Действительно так. Стало плохо. Врачи пытаются понять диагноз», — говорится в сообщении.

Дмитрий Хрусталев хорошо известен зрителям по проектам Comedy Club, Comedy Woman, «Вечерний Ургант», «Танцуй», «Моя мама готовит лучше» и многим другим.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации телеведущего в больницу под Санкт-Петербургом.

Как сообщалось, за прошедший день в Москве госпитализировали 1480 инфицированных коронавирусом пациентов. К аппаратам ИВЛ в больницах Москвы подключены 385 человек.

Всего в столице зафиксировано 503 943 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 363 347 пациентов, скончались 7 712.

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